Продававшего путёвки в санаторий афериста задержали в Шымкенте
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Обманувшего десять казахстанцев онлайн-афериста задержали сотрудники киберпола в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Полицейские начали расследование по заявлениям двух местных жителей о факте мошенничества. Потерпевшие сообщили, что, планируя провести отпуск на одном из курортов Туркестанской области, через объявление в Интернете связались с неким мужчиной, который представился работником санатория. В ходе переписки злоумышленник убедил граждан перевести на определённый счёт предоплату для бронирования мест. Получив деньги, он перестал выходить на связь.
В результате розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Сарыагаша.
"Следствием установлена его причастность ещё к восьми фактам аналогичных преступлений. Кроме шымкентцев, среди пострадавших жители Тараза, Кызылорды, Алматы и Астаны. Число потерпевших по делу может возрасти", - сообщили в полиции.
Задержанный находится в ИВС. Проводятся следственные мероприятия по статье 190 УК РК.
Самое читаемое
- Сельский аким оскандалился, покупая алкоголь в Костанайской области
- Какими достижениями встречает свое 85-летие Кызылординская область
- Восхитила соцсети: сотрудница полиции покормила грудью пострадавшего во время урагана ребенка
- Миллион долларов для Палестины: обозреватель объяснил решение Токаева
- Полицейского подозревают в убийстве супруги в Костанайской области