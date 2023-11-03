Продававшего путёвки в санаторий афериста задержали в Шымкенте

Обманувшего десять казахстанцев онлайн-афериста задержали сотрудники киберпола в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские начали расследование по заявлениям двух местных жителей о факте мошенничества. Потерпевшие сообщили, что, планируя провести отпуск на одном из курортов Туркестанской области, через объявление в Интернете связались с неким мужчиной, который представился работником санатория. В ходе переписки злоумышленник убедил граждан перевести на определённый счёт предоплату для бронирования мест. Получив деньги, он перестал выходить на связь.

В результате розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Сарыагаша.

"Следствием установлена его причастность ещё к восьми фактам аналогичных преступлений. Кроме шымкентцев, среди пострадавших жители Тараза, Кызылорды, Алматы и Астаны. Число потерпевших по делу может возрасти", - сообщили в полиции.

Задержанный находится в ИВС. Проводятся следственные мероприятия по статье 190 УК РК.