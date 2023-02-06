Проблемы в работе портала для получения льготного автокредита объяснили в ФРП

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Были ли проблемы с работой портала, через который казахстанцы утром 6 февраля пытались оформить льготный автокредит, рассказали в Фонде развития промышленности, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня в 10:00 программа была запущена, желающих встать в очередь было 125 тысяч человек. Из них 761 человек зарегистрировался. Регистрация происходила в течение 18 секунд, очередь закрылась, лимит закончился. Да, были некоторые шероховатости по платформе и по сайту, которые будут отрабатываться в последующем. Это пилотный запуск. В целом платформа свою задачу выполнила, положенный пул желающих получить льготные кредиты набран", - отметил зампредседателя правления АО "Фонд развития промышленности" Ринат Гаппаров.

Он призвал казахстанцев не доверять тем, кто может попытаться перепродать место в очереди за авто.

"Хотел бы предупредить, что продать свое место в пуле, передать его никому невозможно, все данные указаны, ИИН, ФИО. Другой человек кредит и машину получить не сможет. Просьба не доверять тем, кто предлагает такой вид действий, скорее всего, это мошенники. У нас стоит "антибот" при подаче заявки, бот не сможет пройти подписание ЕЦП-ключом", - добавил спикер.

По его словам, после устранения шероховатостей фонд планирует, что программа будет работать ежемесячно. О дате и времени следующего запуска сообщат дополнительно.

Статистику по подаче заявок продолжают собирать и анализировать, 7 февраля к концу дня первые данные обещают представить в виде пресс-релиза.