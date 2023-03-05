Проблемы фермеров и образование: как проходит предвыборная гонка в Казахстане

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В Казахстане продолжается предвыборная гонка: представители избирательных штабов семи политических партий Казахстана втречаются с избирателями и знакомят их со своей предвыборной программой. Как проходят эти встречи — в материале BaigeNews.kz.

Делегаты партии "Ауыл" в Центре культуры "Өнерпаз"встретились жителями Махамбетского района Атырауской области.

Выступая перед местными жителями, председатель НДПП "Ауыл" Али Бектаев затронул такие вопросы, как законодательство в сфере сельского хозяйства, производство, доступ фермерам на продовольственные рынки без посредников, земельные вопросы, налоговая льгота и продовольственный пояс. Также партийцы встретились с коллективами ТОО "АтырауАгроӨнімдері" и крестьянского хозяйства "AIDANA AGRO".

В рамках "Дня открытых дверей" Казахстанская ассоциация независимых аптек в лице руководителя Раушан Аубакировой посетила офис Республиканского предвыборного штаба ОСДП, поддержала партию и вручила благодарственное письмо председателю партии Асхату Рахимжанову:

"Вами проделана огромная работа по поддержке аптечного бизнеса. Мы надеемся, что и в будущем Ваша активная гуманистическая миссия будет продолжаться при всеобщей поддержке в интересах здоровья всех казахстанцев".

Кандидат в депутаты мажилиса, заместитель председателя Народной партии Казахстана Александр Милютин встретился с футбольной общественностью на стадионе "Спартак" в Семее. Он рассказал, какие изменения намерена провести Народная партия, чтобы казахстанцы стали жить лучше. Тем временем, кандидат в депутаты мажилиса, заместитель председателя НПК Асхат Асылбеков в Атырау призвал на рынке "Коктем" принять активное участие в предстоящих 19 марта выборах. А кандидат Гаухар Танашева продолжила агитационную кампанию в Кызылорде, где встретилась с многодетными матерями.

В честь Дня рождения Алашского деятеля Алихана Бокейхана руководство партии зелёных "Байтақ" и представители политических структур собрались у памятника лидерам движения "Алаш" и почтили память исторических личностей. Также члены республиканского штаба партии встретились с жителями Туркестанской области. Партийцы посетили Казыгуртский и Сарыагашский районы, чтобы рассказать о программе партии избирателям и выслушать их мнения.

Представители штаба партии Respublica побывали в Петропавловске. На встречу с партийцами пришли более 700 жителей города. Кандидат в депутаты Мажилиса Кырмызы Жандосова отметила, что казахстанскую систему образования необходимо адаптировать под реалии современного мира. А кандидат в депутаты Мажилиса Динара Наумова акцентировала внимание на необходимости усовершенствования процесса реабилитации людей с ограниченными возможностями и механизмов оказания помощи в получении образования, трудоустройстве и интеграции в жизнь социума.

Члены республиканского предвыборного штаба партии "AMANAT" Мынжылкы Бердыкожаев, Наталья Дементьева, Мурат Абенов посетили Шиелийский район Кызылординской области. Здесь они встретились с местными жителями, представителями сферы здравоохранения и презентовали приоритеты в предвыборной программе партии. В это же время делегация кандидатов, баллотирующихся от партии "AMANAT" во главе с Дуйсенбаем Тургановым, встретились с коллективом Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода.