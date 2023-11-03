Проблему трёхсменных школ в Казахстане обещают решить к 2025 году

К 2025 году в Казахстане не останется школ с трёхсменной формой обучения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В настоящее время в три смены занимаются учащиеся 107 школ республики. Для решения проблемы в стране построят более 370 новых учебных заведений на 437 тысяч мест, сообщил министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев.

По его словам, для сокращения разрыва в качестве образования в городах и сёлах проводится модернизация тысячи школ.

"На сегодняшний день завершена модернизация около 900 школ. Также ведётся работа по открытию тысячи современных кабинетов по робототехнике, STEM, химии, физике, биологии. Сейчас 958 школ оснащены современными кабинетами. С начала года перевод учебников в цифровой формат увеличился с 80% до 93%. Эта мера также направлена на устранение разрыва в качестве образования между сельскими и городскими школами с использованием инновационных методов", - рассказал министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев на брифинге в службе центральных коммуникаций.

Нпомним, что тысячу школ, расположенных в малых городах, районных центрах и сёлах Казахстана, ждёт модернизацию по шести направлениям: капитальный и текущий ремонты, оснащение предметными кабинетами, обновление школьной мебели, библиотек, столовых, а также обеспечение безопасности детей.