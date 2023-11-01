Тысяча школ пройдёт модернизацию в Казахстане
1 Ноября, 09:17
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1 Ноября, 09:171 Ноября, 09:17
512Фото: gov.kz
Модернизация тысячи казахстанских школ пройдёт по шести направлениям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.
Сообщается, что тысяча школ, расположенных в малых городах, районных центрах и сёлах Казахстана, пройдут модернизацию по шести направлениям: капитальный и текущий ремонты, оснащение предметными кабинетами, обновление школьной мебели, библиотек, столовых, а также обеспечение безопасности детей.
Отмечается, что дополнительно будет приобретено ещё 749 кабинетов.
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