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Тысяча школ пройдёт модернизацию в Казахстане

1 Ноября, 09:17
АВТОР
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gov.kz 1 Ноября, 09:17
1 Ноября, 09:17
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Фото: gov.kz

Модернизация тысячи казахстанских школ пройдёт по шести направлениям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Сообщается, что тысяча школ, расположенных в малых городах, районных центрах и сёлах Казахстана, пройдут модернизацию по шести направлениям: капитальный и текущий ремонты, оснащение предметными кабинетами, обновление школьной мебели, библиотек, столовых, а также обеспечение безопасности детей.

Отмечается, что дополнительно будет приобретено ещё 749 кабинетов.

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