Проблемным дольщикам Астаны предложили переехать в Атырау

Фото: astanatv.kz

Более ста двадцати астанчан назвали себя обманутыми строительной компанией. По их словам, они вложились в проект два года назад, когда на объекте только забивали сваи. Сдать жилой комплекс обещали минувшей зимой. Но на дворе июнь, а люди все ходят вокруг недостроенного дома. Застройщик не отрицает финансовых проблем, но уверяет, что ищет варианты. Один из которых - недвижимость в другом городе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Жумабек Надиркулов говорит, уже три месяца, как должен был справить новоселье в этом жилом комплексе. Отдал за квартиру 49 миллионов тенге. Но в его доме до сих пор нет даже верхних этажей. Застройщик обещал сдать объект в первом квартале 2023 года. Но не случилось. А платежи по ипотеке идут, сетует астанчанин. Он переживает, что 300 тысяч каждый месяц идет на "пустышку".

"Мы подписали договор на 2023 год второй квартал, уже девять месяцев стройка стоит. Первые полгода все отлично было, но после того, как стройка встала, элементарно строительные компании, застройщики не хотят даже встретиться. Мы до этого не обращались в суд, никуда, чтобы не испортить репутацию этой компании", - говорит владелец квартиры Жумабек Надиркулов.

И таких, как Жумабек, более ста двадцати. По их словам, у строительной компании просто кончились деньги. Теперь покупателям предлагают три варианта. Один из которых - переехать из Астаны в Атырау

Обманутые в своих ожидания астанчане обратились в отдел контроля в сфере долевого участия при акимате. Там рассказали, что застройщик представили документы, по которым сроки строительства еще не вышли.

"По данному дому, застройщик выбрал путь участия через акционерное общество "Казахстанская жилищная компания", получил гарантию единого оператора. В нашей базе уполномоченного органа от данного застройщика была подано + уведомление о строительно-монтажных работах, в котором обозначены сроки завершения строительства 24-ый и 25-е года", - отмечает руководитель отдела управления контроля и качества городской среды Астаны.

На это напирают и юристы строительной компании. Правда, не скрывают, что денег на строительство не осталось. Всё - из-за высоких цен на стройматериалы.

"Да, у нас сейчас некоторые финансовые трудности, это связано с низкой покупаемостью, потому что сам проект, он изначально был нацелен на привлечение денег дольщиков. Мы внесли колоссальную сумму, и это были наши собственные средства. Мы сейчас начинаем принимать разные решения, и одно из решений – мы хотим разделить очереди. У нас изначально было две очереди, сейчас мы хотим сделать четыре", - объясняет юрист ТОО "Garant investment" Шынгыс Бекежан.

Тем временем дольщики готовят письма во все инстанции. Говорят, не отступятся, пока не получат свои квартиры.