Про казахстанских студентов в Турции рассказал Саясат Нурбек

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Министр науки и высшего образования Казахстана в кулуарах правительства в Астане во вторник, 14 февраля, рассказал о казахстанских студентах, обучающихся в вузах Турции, передаёт BaigeNews.kz.

Саясат Нурбек отметил, что желающие перевестись в казахстанские вузы из Турции студенты могут сделать это в любое время. Для этого в министерстве ввели соответствующие правила.

"Сейчас мы находимся в очень тесном контакте с министерством иностранных дел РК. Мы готовы принять наших граждан, наших кандасов, казахстанских студентов, обучающихся за рубежом и оказавшихся в сложной ситуации, в том числе обучающихся в Турции. Для этого мы изменили правила приёма. Раньше их переводили только между сессиями или во время летних каникул, а теперь наши вузы готовы принять их в сложных ситуациях", — сказал он.

Напомним, к казахстанским студентам, обучающимся в Турции, обратилось посольство РК. Там сообщили, что из-за роста числа пострадавших от землетрясений вузы Турции страны переходят на дистанционное обучение. Дипломаты опубликовали контактные данные для получения соответствующей помощи и консультаций.

Также в МИД РК попросили казахстанцев, живущих в Турции, встать на консульский учёт.