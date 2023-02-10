Казахстанцев, живущих в Турции, просят встать на консульский учёт

Генеральное консульство РК в Стамбуле обратилось к казахстанцам постоянно или временно проживающим в Турции, передаёт BaigeNews.kz.

Соотечественников, находящихся в городах Айдын, Балыкесир, Бартын, Бурса, Дюздже, Зонгулдак, Измир, Кастамону, Коджаели, Кыркларели, Маниса, Сакарья, Синоп, Стамбул, Текирдаг, Чанаккале, Эдирне и Ялова, просят встать на консульский учёт.

Казахстанцам напомнили, что их учётные данные будут использовать исключительно за обеспечения прав и законных интересов, а также безопасности самих граждан.

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации сведения о местонахождении граждан позволят установить с ними экстренную связь и предпринять дальнейшие действия", - пояснили в консульстве.