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Министерство обороны РК Сегодня, 00:04
45
Сегодня, 00:04
45
Фото: Министерство обороны РК

Призыв офицеров запаса на воинскую службу планируется в Казахстане

В Казахстане в 2023 году планируется призвать офицеров запаса на воинскую службу сроком на два года, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале "Открытые НПА". Обсуждение продлится до 27 декабря.

В проекте документа указано общее число офицеров запаса, планируемых к призыву на воинскую службу в 2023 году, - 345 человек.

"Основной целью проекта является призыв граждан на воинскую службу в 2023 году для комплектования офицерами запаса Вооруженные силы РК, Пограничную службу КНБ РК, министерство по чрезвычайным ситуациям РК и Национальную гвардию РК", - указывается в проекте документа. 

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#Призыв #офицер #военнослужащий
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:04
45
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