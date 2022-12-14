Призыв офицеров запаса на воинскую службу планируется в Казахстане

Фото: Министерство обороны РК

В Казахстане в 2023 году планируется призвать офицеров запаса на воинскую службу сроком на два года, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале "Открытые НПА". Обсуждение продлится до 27 декабря.

В проекте документа указано общее число офицеров запаса, планируемых к призыву на воинскую службу в 2023 году, - 345 человек.

"Основной целью проекта является призыв граждан на воинскую службу в 2023 году для комплектования офицерами запаса Вооруженные силы РК, Пограничную службу КНБ РК, министерство по чрезвычайным ситуациям РК и Национальную гвардию РК", - указывается в проекте документа.