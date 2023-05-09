Приём заявок по программе "Алматы жастары" стартует 15 мая

С 15 мая начнется приём заявлений и документов на получение льготных жилищных займов для молодежи по программе "Алматы жастары", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Как сообщили в пресс-службе акимата города, в программе льготного кредитования могут участвовать молодые люди до 35 лет включительно. Приём заявок завершится 31 мая.

Претендовать на получение займа могут представители наиболее востребованных профессий бюджетных организаций: учителя, врачи, журналисты, преподаватели, сотрудники сфер культуры и спорта, правоохранительных органов и коммунальных служб.

По поручению акима мегаполиса Ерболата Досаева для молодых учителей и медиков увеличен лимит еще на 100 займов: 50 - для учителей, 50 - для медиков. Благодаря этому жильем планируется обеспечить 1100 молодых семей.

Стоит отметить, что по этой программе молодым семьям предоставляются льготные займы под пять процентов на сумму до 18 миллионов тенге для приобретения первичного и вторичного жилья. Заявление и документы принимаются от молодежи до 35 лет, не имеющих недвижимость в течении последних пяти лет, осуществляющие трудовую деятельность не менее последних шести месяцев в сферах, определенных условиями программы.