Приём заявок на ипотеку для молодёжи открыли в Караганде

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В Караганде стартовал приём документов на льготное ипотечное кредитование молодёжи. Участвовать в программе смогут и жители моногородов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Участвовать в программе смогут работники систем здравоохранения, образования, культуры, спорта, представители СМИ, вузов и социальной сферы, сотрудники коммунальных предприятий квазигосударственного сектора в возрасте до 35 лет, работавшие не менее года официально.

Как сообщил глава Управления по вопросам молодёжной политики Рауан Таран, региональная ипотечная программа для молодых специалистов реализуется второй год подряд.

"Документы принимают до 12 мая во фронт-офисе Open Karaganda. В Темиртау заявки уже приняты. До конца года аналогичная программа будет реализована в Балхаше и Сарани", - сказал он.

Максимальная сумма займа составляет 20 миллионов тенге. У претендентов должен быть первоначальный взнос в размере не менее 10 процентов от суммы займа. При этом можно будет оформить жильё под пять процентов годовых. Максимальный срок займа – 19 лет.

"Для участия в программе претендентам необходимо предоставить копию удостоверения личности, свидетельство о государственной регистрации гражданского состояния, то есть свидетельства о заключении брака и рождении детей (при наличии), справки о наличии или отсутствии недвижимости за последние пять лет, справку с места работы на официальном бланке, документ, подтверждающий стаж работы, выписку о пенсионных отчислениях и справку об инвалидности (при наличии)", – добавил спикер.

Жильё по льготной программе можно приобрести как новое, так и на вторичном рынке, но не старше 1973 года постройки.

Решение о выдаче льготного ипотечного займа будет принимать специальная комиссия.