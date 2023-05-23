"Привязал собаку к автомобилю и тащил": в Шымкенте установили личность водителя

Фото: кадр из видео

В полиции Шымкента сообщили, что установили личность водителя, тащившего собаку за машиной на привязи, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее пользователей соцсетей шокировало видео с собакой, которую привязали к автомобилю и заставили бежать за ним. Факт издевательства сняли на видео из автомобиля, двигавшегося следом.

"В ходе мониторинга соцсетей сотрудники департамента полиции Шымкента выявили видео, где неизвестный тащил собаку на одной из улиц города, привязав к авто Opel Astra. Инспекторы Центра оперативного управления с помощью приложения "Коргау" установили личность водителя. Им оказался житель Туркестанской области", - говорится в сообщении полиции.

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Со слов мужчины, он переезжал, а так как в салоне автомобиля места для собаки не нашлось, он решил привязать её к машине. Данные водителя направили в Аль-Фарабийское районное управление полиции для привлечения к ответственности за жестокое обращение с животным.

В его отношении составили административный протокол по статье 407-2 КоАП РК. Собранные материалы направят в специализированный административный суд. Также с мужчиной провели профилактическую беседу.

Накануне стало известно о другом случае жестокого обращения с животным. Из окна многоэтажного жилого дома в Степногорске житель выбросил собаку собаку. Животное скончалось на месте.