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Житель Степногорска выбросил собаку из окна пятого этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Животное погибло, сообщает Instagram-аккаунт "Степногорск не спит".

"Свидетели есть. Заявление принято. Пьяный трус из дома не вышел. Собаку прикопал за соседней заброшенкой. Следы крови пытались замыть", – говорит автор видео.

В пресс-службе ДП Акмолинской области заявили, что по факту жестокого обращения с животным департаментом полиции проводится досудебное расследование по статье 316 УК РК ("Жестокое обращение с животным").