Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год

Фото: пресс-служба правительства

Во время первое заседания правительства в Астане премьер-министр Алихан Смаилов анонсировал задачи, поставленные перед правительством в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz.

Премьер подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на работе с иностранными инвесторами.

"Нужно работать с каждым инвестором. Предоставлять индивидуальные условия, а также устанавливать встречные обязательства. От каждого проекта мы должны получить наибольший экономический эффект. Нам нужно обеспечить привлечение не менее 24,4 миллиарда долларов иностранных инвестиций в текущем году", - заявил он.

Смаилов также сообщил о планах по сдерживанию роста цен. Рост инфляции в 2022 году до 20,3 процента, по его мнению, говорит о недостаточности принимаемых мер со стороны профильных министерств и акиматов.

"Наша задача - снизить инфляцию в текущем году в два раза. Она должна сложиться в пределах 9,5 процента. Это очень непростая задача, которая требует от нас слаженных и превентивных действий", - отметил премьер-министр.

Глава правительства также назвал развитие предпринимательства важнейшим фактором устойчивости национальной экономики. Новая регуляторная политика по отношению к бизнесу должна стать понятной и справедливой.

"В 2023 году нужно обеспечить эффективность контроля через автоматизацию систем управления рисками. Нужно увеличить число занятых в малом и среднем бизнесе в этом году до 3,8 миллиона человек. Эта задача должна быть на личном контроле у акимов", - пояснил премьер-министр.

Одним из приоритетов экономической политики станет и поэтапное сокращение доли государства в экономике и обеспечение равных возможностей для всех. Реализация этой политики будет сопровождаться комплексной приватизацией и передачей несвойственных функций в конкурентную среду. Долю государства в экономике планируют сократить до 14,4 процента ВВП. И в 2023 году реализовать планируют 90 процентов комплексного плана приватизации.

"Большая работа предстоит по модернизации инфраструктуры. Мы должны принять действенные меры по снижению износа в сетях электро-, тепло- и водоснабжения. Необходимо обеспечить качественную реализацию программы "Тариф в обмен на инвестиции". Все запланированные инвестиционные мероприятия по ремонту и реконструкции инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства должны быть исполнены", - сказал Смаилов.

Премьер анонсировал в 2023 году подготовку нового Налогового кодекса и упрощение налогового законодательства. Ожидается, что это приведёт к росту объёмов производства, инвестиций, внедрению инноваций, а также повышению занятости. Налоговое администрирование будет базироваться на системе управления рисками. И в этом вопросе будет обеспечено тесное взаимодействие государственных органов с палатой предпринимателей "Атамекен" и экспертным сообществом.

"Важным вопросом является разработка нового Бюджетного кодекса. Нам нужно усилить финансовую дисциплину, расширить прозрачность бюджетной системы и повысить эффективность государственных расходов. В рамках совершенствования подходов к бюджетированию, нужно обеспечить большую оперативную самостоятельность первых руководителей центральных и местных исполнительных органов", - сообщил глава правительства.

Также будет активизирована работа по цифровизации экономики. Информационные системы будут интегрированы в единую платформу. Госуслуги максимально переведут в электронный формат, упрощая процесс их предоставления населению.