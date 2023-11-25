Приватизация и возврат активов: как исполняется предвыборная программа президента

20 ноября 2022 года состоялись выборы президента Республики Казахстан. В своей предвыборной программе Касым-Жомарт Токаев инициировал кардинальные изменения в экономике, социальной сфере, региональной политике. По истечении года президентства Токаева BaigeNews.kz изучил, какие инициативы президента были реализованы и как они повлияли на экономику страны.

Предвыборная программа главы государства называлась "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда". В ней Токаев изложил своё видение развития страны на ближайшие семь лет. 26 ноября, уже после переизбрания президентом, Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан”. Был утверждён план действий по реализации предвыборной программы. План содержал 132 пункта и три раздела "Справедливое государство", "Справедливая экономика" и "Справедливое общество".

Направление про экономику включало 14 целей.

“Увеличение активов Национального фонда до 100 миллиардов долларов США, обеспечение качественного управления фондом, его сохранности и достойного инвестиционного дохода”

На реализацию данной цели отводится 6 лет - 2023-2029 годы.

В декабре прошлого года МФЦА заявляло, что увеличить активы Национального фонда планируется благодаря переходу от проциклического использования Национального фонда к контрциклическому бюджетному правилу. При этом расходы бюджета не должны расти быстрее, чем в среднем за последние пять лет.

Вместе с тем, в рамках новой концепции управления Нацфондом должен был осуществиться переход от консервативной модели - меньше в акции, больше в облигации - к модели более агрессивной: больше акций, меньше облигаций.

Одновременно Казахстан переходит к новым правилам накопления средств Национального фонда.

Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов на заседании правительства в сентябре текущего года сообщил, что активы Нацфонда увеличились с начала 2023 года на 7,5%, или на 4,2 миллиардов долларов, до 59,9 миллиардов долларов. Основной рост произошёл за счет инвестиционного дохода в 6,1%, или 3,4 миллиардов долларов с начала 2023 года.

При этом золотовалютные резервы Нацбанка снизились с начала года на 4,3%, до 33,6 миллиардов долларов за счет конвертации средств на валютные счета правительства в целях выплаты госдолга. Определенное влияние также оказало снижение средств БВУ на валютных счетах в НБРК на фоне дедолларизации вкладов.

“Снижение уровня теневой экономики до показателя стран ОЭСР - 15% к ВВП в 2025 году”

В правительстве отметили, что в 2022 году показатель скрытой от государства экономической деятельности в стране составил порядка 18,7% к ВВП. Для выполнения целей, поставленных в предвыборной программе президента, был актуализирован комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы.

Реализация мероприятий данного плана позволила повысить эффективность таможенных досмотров, улучшить камеральный контроль, оптимизировать таможенные процедуры и выработать дополнительные меры по административным правонарушениям. В целом, реализуемые меры позволили за последние три года снизить долю теневой экономики с 27% до 19,75% к ВВП и обеспечить два триллиона тенге дополнительных поступлений в бюджет.

Кроме того, министерством финансов внесены дополнительные мероприятия в новый Комплексный план. Это - усиление контроля в сфере оборота нефти и нефтепродуктов путём введения обязательных электронных товаросопроводительных документов. Также предусматриваются меры по администрированию электронных торговых площадок.

“Снижение доли государства в экономике к 2025 году до 14%”

Комплексный план приватизации на 2021-2025 годы включает 675 объектов госсобственности и квазигосударственного сектора. Из них семь объектов республиканской и 250 объектов коммунальной собственности, 262 объекта нацхолдингов и компаний, а также порядка 150 объектов СПК.

На сегодняшний день 253 объекта переданы в конкурентную среду, 60 объектов направлены на реорганизацию и ликвидацию, 146 объектов находятся на торгах и ещё 216 объектов – на предпродажной подготовке.

Для расширения перечня приватизации были утверждены критерии отбора активов, среди которых владение неконтрольным пакетом акций и недостижение ключевых показателей деятельности, а также наличие предложения антимонопольного органа по передаче в конкурентную среду и наступление рекомендованного срока присутствия на товарном рынке.

“Привлечение до 2029 года не менее 150 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций”

Мировые прямые иностранные инвестиции сократились на 12% в 2022 году до 1,3 триллиона долларов. Понижение произошло в основном из-за санкционного режима запада, глобальной инфляции и нарушения цепочек поставок во всём мире. Борьба за инвестиции в мире растёт. Несмотря на это в 2022 году Казахстан смог привлечь в экономику 28 миллиардов долларов США, что является рекордом за последние 20 лет. Эксперты объясняют это большим потоком в страну релокационного бизнеса и созданием благоприятного инвестиционного климата.

“У нас создаются все условия для бизнеса. У нас очень прогрессивное законодательство в плане привлечения инвестиций. Действуют все необходимые меры государственной поддержки. Такие как налоговые, таможенные преференции”, - сказал экономист Арман Байганов.

В 2023 году привлечено 13 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций.

“Продолжение системной работы по демонополизации экономики”

По результатам работы Комиссии по демонополизации в республиканскую собственность приняты пакеты акций и доли участия в 14 крупных акционерных обществах и ТОО, семь зданий, 162 железнодорожных путей и сооружений, автомобили, денежные средства и прочее имущество.

Принят Закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", ставший логическим продолжением экономических и политических реформ Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Его нормы будут применяться в отношении субъектов олигополии, которые сами имели административно-властные ресурсы, или могли пользоваться такой поддержкой. В то же время интересы добросовестных инвесторов будут полностью защищены.

Экономист Мурат Кастаев отметил прогресс в процессе возврата незаконно приобретенных и выведенных активов в государственную собственность.

“По разным оценкам, из страны было выведено до 300 миллиардов долларов США, из которых было возвращено около 2-3 миллиарда, то есть около 1%. Понятно, что всю сумму вернуть уже невозможно, так как многое было легализовано и многократно перепрятано. Но хотя бы 30% до 50% от этой суммы вполне реалистично вернуть. Государство может и должно вернуть в законную собственность активы, в десятки раз превышающие те, которые были возвращены за последние два года”, - отметил экономист.

По данным правительства, государству возвращены порядка одного триллиона тенге, из них около 600 миллионов долларов из других юрисдикций.

Экономист Расул Рысмамбетов также в предвыборной программе президента выделяет проводимую работу по демонополизации экономики.

“Сейчас идёт активная работа по демонополизации экономики. Да, есть перегибы, есть спорные моменты, но в целом, идёт. Это очень острый, тонкий момент, от которого зависит инвестиционный климат и инвестиционный имидж Казахстана”, - сказал Рысмамбетов.

“Обеспечение принятия нового Налогового кодекса”

Налоговый кодекс находится на стадии разработки. Как сообщили в правительстве, в рабочую группу поступило около одной тысячи предложений от экспертов, экономистов и представителей бизнес-сообщества.

Ожидается, что Налоговый кодекс существенно упростит налоговое администрирование с полной оцифровкой всех его процессов.

“В целом на новый Налоговый кодекс возлагается много надежд, многие вопросы в сфере экономике зависят от него, насколько он будет радикально новым – увидим в следующем году”, - почеркнул Мурат Кастаев.

“Увеличение Фонда оплаты труда производственного персонала”

Средняя зарплата в РК по итогам 2022 года составила 308 тысяч тенге, что на 23,8% выше, чем годом ранее. Зарплаты казахстанцев за последнее десятилетие выросли в три раза.

В апреле 2023 года Бюро нацстатистики провело ежегодное обследование распределения работников по размерам начисленной заработной платы.

В общем числе работников среднемесячную заработную плату до 70 000 тенге получали – 1,5% работников, от 70 000 до 150 000 тенге – 22,8%, от 150 000 до 300 000 тенге – 36,2%, от 300 000 до 600 000 тенге – 30,8%, от 600 000 тенге до 900 000 тенге – 5,5%, от 900 000 тенге до 1 200 000 тенге – 1,7%, от 1 200 000 тенге до 1 500 000 тенге – 0,6%, свыше 1 500 000 тенге – 0,9% работников.

Также бюро рассчитало медианное значение заработной платы работников, в 2023 году его размер составил 251 356 тенге.

У руководителей уровень заработной платы по сравнению с 2022 годом вырос на 13,9%. У рабочих промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий – на 23,2%, а у неквалифицированных рабочих – на 26,4%.

Среднемесячная заработная плата у работников со средним образованием составила – 230 841 тенге, с высшим образованием – 398 214 тенге и послевузовским образованием – 505 170 тенге. В разрезе возрастов среднемесячная заработная плата работников в возрасте от 16 до 24 лет составила 223 165 тенге, от 25 до 28 лет – 284 278 тенге, от 29 до 34 лет – 324 276 тенге, от 35 до 44 лет – 356 082 тенге, от 45 до 54 лет – 330 626 тенге, от 55 до 64 лет – 305 319 тенге, старше 65 лет – 284 378 тенге.

В послании глава государства анонсировал увеличение с 1 января 2024 года размера минимальной заработной платы с 70 до 85 тысяч тенге. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 миллиона наёмных работников, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, в том числе порядка 350 тысяч бюджетников.

Ежегодно повышается заработная плата на 30% врачам, на 20% среднему медицинскому персоналу.

В 2021 году начато поэтапное повышение заработной платы 38 тысяч работников сферы социального обеспечения, в результате, в течение трех лет (c 2021 по 2023 годы) их зарплата увеличится в 2 раза.

С 1 января 2022 года начато поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих (около 600 тыс.) в среднем на 20% ежегодно в период с 2022 по 2025 годы. В результате в течение 4 лет их зарплата увеличится в 2 раза.

Кроме того, МТСЗН ведется разъяснительная работа с частными предприятиями по повышению заработных плат работников. В результате с начала текущего года 8 тыс. работодателями приняты решения о повышении заработной платы свыше 2,8 миллионам работникам от 5 до 50%.

“Обеспечение роста числа занятых в малом и среднем бизнесе до 4,7 млн человек”

Согласно данным Бюро нацстатистики, в республике официально зарегистрировано 2,1 миллион субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них количество действующих субъектов составило 1,9 миллион единиц. По сравнению с прошлым годом количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 23,4%.

Экономист Мурат Кастаев отмечает, что создавая условия для бизнеса, государство решает проблемы с трудоустройством граждан.

“Снижение налоговой нагрузки на бизнес, сокращение доли государства в экономике и снижение налогов на бизнес значительно расширит жизненное пространство для бизнеса, будут созданы десятки тысяч продуктивных рабочих мест, увеличится налоговая база и улучшится диверсификация экономики. Важно понимать, что государство не должно создавать рабочие места и обеспечивать народ работой, а создавать условия для бизнеса, который и будет создавать рабочие места”, - почеркнул Мурат Кастаев.

Так, в МСП сегодня заняты 4,1 миллион человек. При этом около 40% всех занятых в экономике людей работают именно в МСП. Объём выпуска продукции субъектами МСП также вырос на 28% и составил свыше 59 триллионов тенге.

Экономист Арман Байганов также считает, что этому увеличению числа занятых в малом и среднем бизнесе способствовало создание благоприятной предпринимательской среды.

“Бизнесу начали больше субсидий выделять, создаются лояльные налоговые условия, поддержка со стороны государства большая идёт. В “Даму” и “Казагро” растёт ссудный портфель. Это означает, что растёт финансирование малого и среднего бизнеса. Раз больше денег выделяется на льготные кредиты, соответственно количество МСБ тоже будет расти”, - рассказывает Байганов.

В целях улучшения бизнес-климата проводится работа по внедрению новой регуляторной политики в отношении предпринимателей, в частности, отмене излишних и устаревших требований. Кроме того, ведётся автоматизация систем управления рисками во всех сферах госконтроля и надзора. Это позволит назначать проверки бизнеса без человеческого участия уже с 1 января 2024 года. Ожидается, что в результате количество плановых проверок сократится в два раза.

В МНЭ РК ранее сообщали, что в 2022 году в рамках поддержки МСП было просубсидировано и прогарантировано 46 тысяч проектов. В текущем году на поддержку предпринимателей государство выделило уже более 266 миллиардов тенге бюджетных средств, что почти на 100 миллиардов больше, чем в прошлом году.