Присваивать игроманам ID-номера предложил мажилисмен

Инициативу озвучил депутат Мажилиса Парламента Руслан Берденов. По его словам, такая практика уже существует в других странах. По подсчётам мажилисмена, общий оборот в игорном бизнесе сейчас достигает двух триллионов тенге. При этом зачастую вырученные доходы владельцев казино и букмекерских контор уходят в офшоры.

"Это мировой опыт. Человек будет играть, у него будет отдельный ID-номер, он будет привязан к пенсионному фонду. От "пенсионки" устанавливается лимит. И он просто играет в этот лимит. Когда лимит заканчивается, все останавливается. Это работает везде. Я предлагаю создать ID-номер, потому что, это очень важно для работодателей. Работодатель должен видеть уникальный номер лудомана. И он должен принимать решение, будет принимать его на работу или нет", — считает Руслан Берденов.

Ранее депутат привёл следующие данные: за три последних года казахстанцы проиграли в онлайн-казино и на букмекерских ставках более одного триллиона тенге.

По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, в 2022 году было совершено более 157 тысяч уголовных преступлений, 20 процентов из них, или более 31 тысячи, совершены на почве азартных игр.