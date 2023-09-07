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Присваивать игроманам ID-номера предложил мажилисмен

Сегодня, 01:23
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baigenews.kz/Arman Mukhatov Сегодня, 01:23
Сегодня, 01:23
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Фото: baigenews.kz/Arman Mukhatov

Присваивать игроманам уникальные ID-номера предложили в Мажилисе Парламента. Их хотят привязывать к счетам азартных казахстанцев, чтобы устанавливать лимит на ставки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Инициативу озвучил депутат Мажилиса Парламента Руслан Берденов. По его словам, такая практика уже существует в других странах. По подсчётам мажилисмена, общий оборот в игорном бизнесе сейчас достигает двух триллионов тенге. При этом зачастую вырученные доходы владельцев казино и букмекерских контор уходят в офшоры.
"Это мировой опыт. Человек будет играть, у него будет отдельный ID-номер, он будет привязан к пенсионному фонду. От "пенсионки" устанавливается лимит. И он просто играет в этот лимит. Когда лимит заканчивается, все останавливается. Это работает везде. Я предлагаю создать ID-номер, потому что, это очень важно для работодателей. Работодатель должен видеть уникальный номер лудомана. И он должен принимать решение, будет принимать его на работу или нет", — считает Руслан Берденов.
Ранее депутат привёл следующие данные: за три последних года казахстанцы проиграли в онлайн-казино и на букмекерских ставках более одного триллиона тенге.
 
По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, в 2022 году было совершено более 157 тысяч уголовных преступлений, 20 процентов из них, или более 31 тысячи, совершены на почве азартных игр.

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