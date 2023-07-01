Пристегнитесь, мы взлетаем: цены на авиаперевозки выросли в стране

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Услуги воздушного транспорта взлетели в цене на 29% за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom. Доходы компаний от перевозок воздушным транспортом составили 205 миллиардов тенге за четыре месяца.

"Доходы предприятий от перевозок воздушным транспортом за январь–апрель текущего года составили 204,6 миллиарда тенге против 119,6 миллиарда тенге годом ранее. Годовой рост в стоимостном выражении составил 71,1 процента. В том числе доходы от перевозки грузов и багажа во всех сообщениях составил 4,2 миллиарда тенге, от перевозки пассажиров - миллиарда тенге. Доходы от сдачи в аренду транспортных средств с экипажем составили 2 миллиарда тенге", - говорится в сообщении.

Так, в сфере пассажирских перевозок за январь–апрель текущего года авиакомпании перевезли 3,6 миллиона человек, на 36 процента больше, чем годом ранее. Самые заметные показатели зафиксированы в Алматы: 1,2 миллиона человек, на 34,9 процента больше, чем годом ранее. В пятёрке лидеров оказались Астана (951,8 тысячи пассажиров), Шымкент (346,3 тысячи пассажиров), а также Атырауская (305,5 тысячи пассажиров) и Мангистауская (220,7 тысячи пассажиров) области.

Пассажирооборот составил 7,1 миллиардов пкм, что на 65,7 процента больше, чем годом ранее.

Перевозки груза и багажа по итогам четырёх месяцев составили 7,8 тысячи тонн, на 26,2 процента больше, чем годом ранее. Весь объём грузоперевозок пришёлся на три мегаполиса: Алматы (4,7 тысячи тонн, годовой рост - на 22,6 процента), Шымкент (2,2 тысячи тонн, плюс 40,9 процента за год) и Астану (1 тысяча тонн, плюс 18,2 процента).

Грузооборот за январь–апрель текущего года составил 16,9 миллиона ткм, на 30,3 процента больше, чем годом ранее.

По итогам мая текущего года услуги воздушного транспорта выросли в цене на 28,9 процента за год.

В пятёрке регионов-антилидеров оказались Мангистауская (плюс 63,5 процента за год), Атырауская (плюс 56,5 процента), Кызылординская (плюс 42,7 процента), Жетысуская (плюс 37 процентов) и Костанайская (плюс 28,6 процента) области. Наименьший годовой рост зафиксирован в Абайской области - всего на 0,7 процента.

В 2 из 20 регионов страны услуги воздушного транспорта, напротив, подешевели: в Алматинской (на 11,5 процента) и Улытауской (21,4 процента) областях.



