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Сегодня, 16:20
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199Фото: ДЧС Карагандинской области
Природный пожар в Карагандинской области локализован
Спасателям в Карагандинской области удалось локализовать возникший несколько дней назад природный пожар в Шетском районе, передаёт BaigeNews.kz.
"21 июля в 14:00 очаг природного пожара на территории горного массива Котыртау Талдинского сельского округа Шетского района локализован. Общая площадь предварительно составляет 1872 гектара, из них 167,7 гектара - территория КГУ "Актогайское хозяйство по охране лесов и животного мира", - сообщили в ДЧС региона.
Проводятся работы по проливке и окарауливанию.
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