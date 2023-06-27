Принтер за 10 млн тенге хотели купить в детский сад в Мангистауской области

В Мангистауской области сотрудники районного отдела образования планировали закупить в детский сад принтеры в десять раз дороже их рыночной стоимости. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник департамента антикоррупционной службы региона Шамурайт Шаменов, передаёт BaigeNews.kz.

"В регионе есть учреждения, которые неэффективно планируют госзакупки. К примеру, один из государственных детских садов Тупкараганского районного отдела образования планировал закупить три принтера на сумму 32,1 миллиона тенге. То есть он намеревался купить один экземпляр принтера за 10,7 миллиона тенге. Однако установлено, что рыночная стоимость вышеуказанного товара составляет 100 тысяч тенге", - говорится в сообщении.

После вмешательства Антикора план госзакупок в отделе образования пересмотрели, сэкономив 31 миллион миллион тенге.

Шамурайт Шаменов также сообщил, что с начала года департаменту Антикоррупционной службы по Мангистауской области удалось предотвратить растрату на госзакупках более 1,2 миллиарда тенге. Все эти деньги чиновники планировали направить на госзакупки товаров и услуг по завышенным прайсам.