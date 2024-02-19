Принимали в квартире, потом в коттедже: жители целого микрорайона Костаная остались без детского отделения

Жители нового микрорайона в Костанае остались без детского отделения, которое действовало при поликлинике. Дело в том, что два педиатрических участка на 1 600 детей располагались в частном коттедже. Однако срок аренды истек, а оплачивать ее самостоятельно поликлиника № 1 не может. Теперь родители будут вынуждены возить заболевших малышей в другую часть города, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Молодая мама Актоты Арыстанова пришла на прием с новорожденной дочерью и узнала, что с 1 марта ей придется возить маленького ребенка в другой район Костаная. Потому что отделение поликлиники решили закрыть.

"Многим это будет очень неудобно, потому что у нас пробки по утрам, добираться до центра долго и дорого. Возможно, не будем успевать. А есть такие дети, которые холод не переносят, они могут резко заболеть. Или представьте, ребенка с простудой везти через половину города? Кто потом будет в ответе за осложнения? А другой поликлиники у нас просто нет", - говорит Актоты Арыстанова.

Жительница Костаная Айдана Нургалиева своего трехлетнего сына Раяна водит на прием в это отделение с самого рождения. Взрослая часть семьи прикреплена к другому медицинскому учреждению, а ребенок наблюдается у участкового педиатра возле дома.

"Если сейчас закроют детскую поликлинику, думаю, будет очень трудно. Потому что район у нас не маленький, а вдобавок тут активно строят. Представьте, сколько семей будут испытывать неудобства? Думаю, это неправильное решение, потому что здесь нужно либо открывать новую больницу, которая будет большая, либо уже не закрывать эту поликлинику", - уверена Айдана Нургалиева.

Руководство самой поликлиники объяснило свое непопулярное решение трудностями с арендой помещения. До 2017 года детский прием в районе Костанай-2 велся в трехкомнатной квартире, расположенной на первом этаже жилого дома. Затем по механизму государственно-частного партнерства через управление здравоохранения был арендован частный коттедж сроком на 7 лет. Врачи и пациенты сначала радовались отдельно стоящему зданию для поликлиники, а с первой весной позитивный настрой пропал.

"Все 7 лет, которые мы арендовали коттедж, у нас ежегодно – весной и осенью – идет подтопление подвального помещения. Особенно в 2023 году длительное подтопление было, мы несколько раз откачивали воду из подвала. После того, как вода уходит, нам всегда приходиться делать косметический ремонт. Где-то побелить, подкрасить, потому что образовывается сырость и плесень. А зимой наши сотрудники жалуются, что в помещении холодно. Средняя температура где-то 8-14 градусов тепла", - рассказал главный врач поликлиники № 1 Касымхан Муржакупов.

В марте срок аренды заканчивается, и продлевать его не будут. Но даже не из-за коммунальных проблем.

"Мы сами, поликлиника, его арендовать не можем, потому что деньги, которые выделяются ФОМСом, они, в основном, на пациентов рассчитаны. Дальнейшее нахождение педиатрических участков мы хотели организовать по старому адресу в трехкомнатной квартире. Оно числится за нами и в настоящий момент свободно. Планировали, что проведем там косметический ремонт и будем вести прием", - добавил главный врач поликлиники.

Но врачи предполагают, а облздрав располагает. В управлении здравоохранения сообщили, что перед тем, как детскому отделению переехать на старый адрес, санврачи должны провести обследование. Если разрешат, то педиатрам и 1600 прикрепленным к участкам малышам придется снова ютиться на приеме в трехкомнатной квартире. Звучит не лучшим образом, но для большинства родителей это все же благо – не нужно везти ребенка в другой конец города. А вот если санврачи добро не дадут, то облздрав будет искать другое помещение. Вполне вероятно, детей просто распределят по другим участкам в головной поликлинике в центре города.

"По статистическим данным, в новом микрорайоне, который возводится на северо-западе Костаная, проживает около 40 тысяч человек. Есть выделенная земля, но проект на строительство поликлиники пока не разработан. Разговор о ее необходимости идет давно, но будет ли здание построено – пока не понятно. Люди, которые живут в этом микрорайоне, прикреплены в поликлиниках в других частях города. Конечно, для такого количества проживающих в этом микрорайоне нужна отдельная поликлиники, но когда вопрос решится, сказать сложно", - сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Куат Альмагамбетов.

Насколько логично было строить микрорайон с десятками многоэтажных домов и при этом не запланировать социальную инфраструктуру, в управлении здравоохранения комментировать не стали.

Первые разговоры о возведении микрорайона "Береке" начались в 2016 году. Предполагалось, что здесь построят 77 многоэтажных жилых домов. Годы шли, район рос, но ни поликлиники, ни детского сада, ни школы здесь так и не появилось.

Два года назад прежнему акиму Костанайской области на одной из встреч с населением горожане задали вопрос, когда, наконец, построят поликлинику в "Береке". Архимед Мухамбетов тогда ответил, что частник изъявил желание и ему выделена земля, но дальше этого дело не сдвинулось.