Прикрывался родственными связями: Антикор объявил в розыск Байсеитова

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Антикоррупционная служба объявила в розыск очередного фигуранта по делу о хищении средств на руднике Каратау в Туркестанской области — Бахтияра Байсеитова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Антикор продолжает досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО "Каратау" — дочерней организации АО НАК "Казатомпром" и ТОО "Iri building". Речь идёт о хищениях средств в период 2019 по 2021 годы на руднике Каратау, расположенном в Созакском районе Туркестанской области.

"Следствием установлено, что Байсеитов, прикрываясь родственными связями с Сатыбалдыулы, лоббировал деятельность подконтрольной компании ТОО "Iri building". Предприятием и субъектом квазигосударственного сектора ТОО "Каратау" в 2019 году был заключен договор на строительные работы по руднику "Каратау" на сумму 6,2 миллиарда тенге. Байсеитов непосредственно руководил деятельностью этой компании и распределял деньги, поступающие за строительство объекта, при этом часть оборудования так и не была поставлена, а предназначенные на это средства незаконно выведены и похищены", — говорится в сообщении Антикора.

По данным ведомства, ущерб государству составил более 320 миллионов тенге.

Байсеитов же находится за пределами Казахстана.

"Его противоправные деяния квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК и он объявлен в розыск. Проверяется причастность Байсеитова к совершению иных преступлений", — сообщили в Антикоре.

Тех, кто располагает информацией о его возможном местонахождении, просят сообщить по телефонам: Cаll-центр 1424, +7 (7172) 909 260.

За предоставление информации предусмотрено вознаграждение. Кроме того, в Антикоре заявили, что гарантируют конфиденциальность позвонившему.

Напомним, в сентябре этого года суд вынес приговор Кайрату Сатыбалды. Его подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Его приговорили к шести годам лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Кроме того, ему запретили занимать посты на государственной службе сроком на 10 лет.