"Приходится доказывать, что мы стоим своего места" – учёный-физик из Астаны

Студентка первого курса магистратуры по физике Назарбаев Университета Жамила Кульчукова – первая представительница не только Казахстана, но и Центральной Азии, которая получила грант от фонда The Optica Foundation. Ежегодно эту стипендию в размере 10 тысяч долларов США получают только 20 молодых девушек-учёных со всего мира, которые занимаются исследованиями в сфере оптики и фотоники.

Жамила получила степень бакалавра в области физики в NU. Женщин с такой профессией можно встретить нечасто.

Сейчас Жамила изучает научное направление, которым в Казахстане занимаются единицы. В интервью BaigeNews.kz наша героиня рассказала о выборе будущей профессии в четырёхлетнем возрасте, синдроме самозванца и о том, почему учёные уходят из профессии.

– Расскажите, почему решили заниматься наукой?

– Я этого хотела с детства. Помню, как в четыре года на телеканале National Geographic увидела передачу про жизнь учёных, как они ездят по разным странам, собирают разные данные. И я подумала: вот тоже так хочу. И с тех пор я знала, что буду учёным.

На Foundation (одногодичная программа предуниверситетской подготовки) в Назарбаев Университете я решила получить сначала фундаментальные научные знания по физике. Мне понравилось и я осталась в этом направлении. Исследовательскую деятельность официально я начала в конце третьего курса. В магистратуре я продолжила работать в том же направлении – сингулярная оптика, топологическая фотоника.

– В чём важность вашего направления для человечества?

– Оптика в целом – это наука о свете. И очень много современных технологий появились благодаря прорывным разработкам в оптике. Например, мы можем пользоваться высокоскоростным интернетом за счет оптических кабелей. В 2018 году Артур Эшкин получил Нобелевскую премию по физике за создание оптического пинцета и его применение в биологических системах. Оптический пинцет – это приспособление, которое позволяет биологам удерживать маленькие частицы. Я исследую оптические воронки. Я занимаюсь теорией и пока непонятно, где это может использоваться. Ученые говорят, что в будущем это может пригодиться при создании квантовых компьютеров.

– Где больше возможностей развиваться в вашем научном направлении – в Казахстане или за рубежом?

– На данный момент – за рубежом. Потому что у нас пока нет необходимых ресурсов. Поэтому я подала заявку на эту стипендию. В Казахстане данным научным направлением занимаются только мой профессор, его PhD-студент и я. Нам приходится часто обращаться за помощью к коллегам нашего профессора из зарубежных научных центров.

Поэтому для получения PhD мне нужно уехать за границу, набраться опыта и вернуться в Казахстан. Надеюсь, тогда будет хорошее финансирование науки, потому что сейчас это не сильно в приоритете у государства.

– У вас есть цель стать профессором. Для вас важнее статус профессора или принести пользу человечеству?

– Меня привлекает, что я могу заниматься исследованиями сама и при этом помогать студентам. Потому что профессор – это и исследователь, и учитель, у которого много коллег за рубежом. Это ещё и очень много ответственности, но это то, что я хочу и к этому стремлюсь.

– Наличие научных знаний помогает вам в обычной повседневной жизни?

– Иногда помогает. Мой мозг привык ежедневно обрабатывать большое количество информации, поэтому я быстро читаю, быстро усваиваю новую информацию и могу понять сложные инструкции в какой-то непонятной ситуации.

Я теоретик и работаю за компьютером. Научилась программировать. Могу сама починить компьютер: даже если не знаю, почитаю, посмотрю, как это делается. Если дома что-то сломалось, могу быстренько припаять. Но если я была бы экспериментатором, то полезных навыков у меня было бы больше.

– Как считаете, в Казахстане можно быть учёным и при этом быть финансово стабильным?

– Да, если у профессора стабильная позиция в хорошем университете, если он постоянно получает гранты. Но чтобы получать гранты, нужно постоянно публиковаться в очень хороших журналах. Но прежде, чем стать профессором, нужно пройти тяжёлый путь. Нужно закончить PhD – это займёт минимум 3-4 года, а иногда это может занять до 7-8 лет.

– В Казахстане, как и во всём мире, мало женщин-учёных. Как к ним относятся в научной среде?

– В Казахстане в некоторых научных сферах женщин совсем мало, а в некоторых, наоборот, намного больше. Среди аспирантов женщин больше, например, в биологии, а в физике очень мало. А среди профессоров женщин совсем мало.

Внутри научной среды я какого-то притеснения не почувствовала. Стереотипы есть, но это на низком уровне – кто-то из лаборантов может что-то сказать, но это редкий случай.

– На ваш взгляд, в физике по уровню компетенций мужчины опережают женщин или нет?

– Я бы не сказала. Потенциал у всех одинаковый, я считаю.

В нашем университете средняя оценка у девочек намного выше, чем у парней. Я заметила, что девочки намного более старательные, ответственные, исполнительные, потому что нам приходится постоянно доказывать, что мы стоим своего места. Моя семья очень поддерживает мой выбор, но родственники могут сказать: "Ой, а что какая-то неженская профессия? А зачем? А потом всё равно замуж выйдешь, дома будешь сидеть". Приходится доказывать им.

– Кроме науки, какие у вас увлечения?

– У меня много увлечений. У моих родителей есть маленький приусадебный участок, где я сажаю интересные овощи, которые в магазине не купишь – это гипердлинные огурцы, чёрные помидоры, баклажаны в виде яиц. Также недавно начала заниматься фигурным катанием. Это, оказывается, очень тяжело. В Астане есть сообщество взрослых начинающих фигуристов и все друг друга поддерживают. Это приятно. Я очень люблю ездить на природу, если не с семьёй, то с друзьями. Стараюсь вне работы провести время, не думая о науке, потому что очень сильно устаёт мозг и можно дойти до выгорания. А это очень плохо: если "выгораешь" от своего проекта, потом будет тяжело работать. Начинаешь задумываться: вообще нужно ли мне это?

– То есть сомнения касательно выбранной профессии у вас присутствуют?

– Они присутствуют у всех, а у учёных особенно. У нас есть синдром самозванца. Мы делаем то, что никто никогда не делал. У нас нет инструкции, нельзя посмотреть в интернете, как примерно решить ту или иную задачу. Идём вслепую и из-за этого присутствуют сомнения, особенно в стрессовые моменты. Правильно ли я иду? А зачем я всё это делаю? Выдержу ли я всё это, потому что дальше будет тяжелее.

– Как считаете, если не наукой, то чем вы могли бы заниматься?

– Я думала, если с наукой не получится, пойду аналитиком данных. Многие наши выпускники, которые поняли, что ошиблись с выбором профессии, уходят в школы преподавать физику. Многие работают в РФМШ. Ещё часть работает в банках, куда физиков охотно берут, так как нас учили быстро анализировать очень много данных.

– Есть ли у вас мечта сделать научное открытие и получить за него Нобелевскую премию?

– Я думаю, все учёные думают об этом – вот сейчас я над этим тружусь, а вдруг через 50 лет это поможет сделать открытие и все будут говорить, что это стало возможным благодаря моей работе. Есть очень маленький шанс, но это всё равно огромная мотивация для учёных.

– Без каких личных качеств невозможно быть учёным?

– Если хочешь быть учёным, должен быть стержень. По большей части работа у нас негладкая. Я много времени трачу на поиск мелкой ошибки. И это давит иногда. Будучи учёным, нужно постоянно читать, чтобы знать, что сейчас происходит в твоей сфере, постоянно учиться, ходить на семинары, выпускать статьи. При этом нужно подаваться на гранты, иначе откуда у тебя будут деньги. Это огромный пласт ответственности, нужно его нести и не сломаться. Многие уходят с академии, когда они уже на позиции PhD, потому что очень много ответственности, это очень тяжело. Нужно иметь упорство: даже если всё плохо, ничего не получается, всё из рук валится, но всё равно каждый день приходишь, садишься и работаешь.

– Какие у вас планы на ближайшие годы?

– Успешно закончить магистратуру в следующем году, выпустить несколько статей, поступить на PhD, желательно в зарубежный вуз. Потом закончить PhD, пройти стажировку, закончить пару постдок-позиций. Это все займёт лет 10. Потом я вернусь, так как планирую жить и работать в Казахстане.

– Спасибо Жамила за интервью. Желаю вам успехов в вашей научной деятельности и больших открытий.

Фото: из личного архива Жамилы Кульчуковой.