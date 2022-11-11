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  • Приговоры вынесли сотрудникам дома престарелых в Абае, похищавшим пенсии и пособия постояльцев
pixabay.com Сегодня, 11:47
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Фото: pixabay.com

Приговоры вынесли сотрудникам дома престарелых в Абае, похищавшим пенсии и пособия постояльцев

Директор дома престарелых города Абай выплатит штраф в размере двух миллионов тенге. Его признали виновным в хищениях пенсионных выплат и пособий постояльцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Кроме штрафа директору запрещено пожизненно занимать должности на государственной службе.

Напомним, ранее сотрудники Департамента АФМ по Карагандинской области в рамках ОПМ Qamqor пресекли факт хищения средств постояльцев дома престарелых, где на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.

Приговор вынесли и трём другим фигурантам дела. Двум сотрудникам дома престарелых и одному сотруднику "Казпочты". 

"Также, вынесен приговор двум специалистам КГУ по социальной работе Евстафьевой М. и Лимаревой Ю. и работнику Абайского отделения "Казпочты" Брушневской Л. за хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, сопряжённым с использованием своего служебного положения. Они признаны виновными, и им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года шесть месяцев с установлением пробационного контроля и привлечением к принудительному труду в течение всего срока отбывания наказания", - говорится в сообщении АФМ.

 

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#мошенничество #приговор #уголовное дело #АФМ
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:47
100
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