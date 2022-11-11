Приговоры вынесли сотрудникам дома престарелых в Абае, похищавшим пенсии и пособия постояльцев

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Директор дома престарелых города Абай выплатит штраф в размере двух миллионов тенге. Его признали виновным в хищениях пенсионных выплат и пособий постояльцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Кроме штрафа директору запрещено пожизненно занимать должности на государственной службе.

Напомним, ранее сотрудники Департамента АФМ по Карагандинской области в рамках ОПМ Qamqor пресекли факт хищения средств постояльцев дома престарелых, где на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.

Приговор вынесли и трём другим фигурантам дела. Двум сотрудникам дома престарелых и одному сотруднику "Казпочты".