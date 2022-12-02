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BaigeNews.kz Сегодня, 01:11
128
Сегодня, 01:11
128
Фото: BaigeNews.kz

Приговор вынесен погибшему участнику январских событий

Приговор погибшему участнику январских событий вынесен в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.

Несовершеннолетний подсудимый О. обвинялся в участии в массовых беспорядках (статья 272 часть 2 УК РК).

"В ночь с 5 на 6 января 2022 года подсудимый (умерший) О. принимал участие в массовых беспорядках в Таразе, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества здания городского акимата. Также с целью посягательства на жизнь военнослужащих О. требовал их покинуть здание акимата, угрожая поджечь его вместе с ними", - сообщается на сайте суда.

Указывается, что вина О. доказана показаниями свидетелей, заключениями судебно-медицинской, судебно-биологической, судебной медико-криминалистической, судебно-баллистической экспертиз, протоколами опознаний по фотографии, а также другими материалами дела.

Прокурор просил подсудимого признать виновным в участии в массовых беспорядках без назначения наказания в связи со смертью. Законный представитель подсудимого, оспаривая собранные по делу доказательства, не признала предъявленное обвинение О. и просила рассмотреть дело по существу.

Суд признал вину О. доказанной исследованными доказательствами. Погибший О. признан виновным в участии в массовых беспорядках без назначения ему наказания в связи со смертью.

Приговор в законную силу не вступил.

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#январские события #приговор #акимат #Тараз
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:11
128
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