Приговор вынесен погибшему участнику январских событий

"В ночь с 5 на 6 января 2022 года подсудимый (умерший) О. принимал участие в массовых беспорядках в Таразе, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества здания городского акимата. Также с целью посягательства на жизнь военнослужащих О. требовал их покинуть здание акимата, угрожая поджечь его вместе с ними", - сообщается на сайте суда.

Указывается, что вина О. доказана показаниями свидетелей, заключениями судебно-медицинской, судебно-биологической, судебной медико-криминалистической, судебно-баллистической экспертиз, протоколами опознаний по фотографии, а также другими материалами дела.

Прокурор просил подсудимого признать виновным в участии в массовых беспорядках без назначения наказания в связи со смертью. Законный представитель подсудимого, оспаривая собранные по делу доказательства, не признала предъявленное обвинение О. и просила рассмотреть дело по существу.

Суд признал вину О. доказанной исследованными доказательствами. Погибший О. признан виновным в участии в массовых беспорядках без назначения ему наказания в связи со смертью.

Приговор в законную силу не вступил.