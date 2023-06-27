Приговор отцу, убившему троих детей, вынесли в Актау

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Отцу, убившему своих троих малолетних детей, дали пожизненный срок в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

"Приговором суда Е. признан виновным по части 3 статьи 99 УК РК. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с деятельностью с несовершеннолетними детьми", – сообщили в областном суде.

Трагедия произошла в доме №46 в 27 микрорайоне Актау в марте. По подозрению в совершении преступления задержали 36-летнего отца детей. Сообщалось, что он расстался с женой и забрал детей на каникулы.