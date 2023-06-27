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Сегодня, 22:26
434
434Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Приговор отцу, убившему троих детей, вынесли в Актау
Отцу, убившему своих троих малолетних детей, дали пожизненный срок в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.
"Приговором суда Е. признан виновным по части 3 статьи 99 УК РК. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с деятельностью с несовершеннолетними детьми", – сообщили в областном суде.
Трагедия произошла в доме №46 в 27 микрорайоне Актау в марте. По подозрению в совершении преступления задержали 36-летнего отца детей. Сообщалось, что он расстался с женой и забрал детей на каникулы.
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