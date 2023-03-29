Расстался с женой и забрал детей на каникулы: новые подробности убийства троих детей отцом в Актау

Фото: Lada.kz

Гульмира Абишева, недавно избранный депутат городского маслихата соощила новыми подробностями об инциденте с убийством троих маленьких детей собственным отцом в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Как выяснилось, дети вместе с мамой проживали в Атырау. Отец забрал двух дочерей и сына на каникулы.

"Он расстался с женой, живут отдельно. Забрал детей на каникулы, и вот чем все закончилось. В соцсетях пишут, что он из нетрадиционного религиозного течения. В исламе даже муравью нельзя причинить вреда, не говоря о такой трагедии. Дети разведенных родителей, тех, кто придерживается деструктивных течений религии, должны быть под контролем. Должны проводиться опросы, так местные органы будут в курсе о нестабильной обстановке в семье ребенка и возможной угрозе", - рассказала Гульмира Абишева.

Депутат отметила, что психологам в школе запрещают проводить подобные опросы с детьми, так как многие родители не соглашаются на это и препятствуют общению специалистов с несовершеннолетними.

"Нужно позволить психологам работать с детьми, ведь дети обычно боятся или стесняются говорить о том, что происходит в их семьях. Но подобные опросы могли бы сподвигнуть ребенка рассказать о своих возможных проблемах и страхах", - добавила Гульмира Абишева.

Также она призвала правоохранительные органы и исполнительную власть вести работу с подобными семьями.



Соседи рассказали, что не знали и не видели в своем доме ранее подозреваемого.

Напомним, трагедия произошла в доме № 46 в 27 микрорайоне Актау.

Позже был задержан отец по подозрению в убийстве своих троих детей.