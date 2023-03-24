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polisia.kz Сегодня, 19:57
203
Сегодня, 19:57
203
Фото: polisia.kz

Отца подозревают в убийстве троих детей в Актау

Отца подозревают в убийстве троих несовершеннолетних детей в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Тела несовершеннолетних 2011, 2014 и 2016 годов рождения с признаками насильственной смерти обнаружены в квартире в 27-м микрорайоне Актау. По подозрению в убийстве полицейские задержали 36-летнего отца детей", - сообщили в полиции.

Начато досудебное производство по части 2 статьи 99 УК РК. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

 

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Сегодня, 19:57
203
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