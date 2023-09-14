Приговор на недопустимых доказательствах - защита Мухамедиулы на апелляции

По поданной апелляции суд Астаны начал пересматривать дело Арыстанбека Мухамедиулы, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе заседания адвокат Арыстанбека Мухамедиулы Айгерим Ануарбек представила доводы с целью изменения приговора в отношении подсудимых, вынесенного судом города Астаны 20 июня 2023 года. Фигуранты дела - А.Нуразхан, А.Садуакасова, А.Кошенов.

Выступая в суде, адвокат заявила о том, что в суде были представлены не оригиналы, а копии договоров, что противоречит нормативному постановлению Верховного суда.

"Защита Мухамедиулы и сам он считает, что приговор постановлен на основании копии договоров и писем, подлинники которого не был представлен суду первой инстанции. Это письмо на имя посла Индии, а также письмо о демонтаже выставки в срочном порядке от 18 марта 2020 года. Однако, уважаемый суд, на стадии исследования уголовного дела ни суду, ни стороне защиты государственный обвинитель оригинал этих договоров не предоставил. Также защита считает, что обвинение построено не недопустимых доказательствах. Доводы защиты о грубых нарушениях норм УП РК при сборе доказательств судом первой инстанции рассмотрены необъективно", - сказала адвокат Айгерим Ануарбек.

Защита также заявила, что были просрочены сроки досудебного расследования.

"После того как срок просрочен – любые следственные действия и полностью производство считается незаконным", - добавила адвокат.

Помимо этого защита экс-министра культуры и спорта отметила, что суд неправильно распорядился денежными средствами, внесенными в качестве компенсации за материальный ущерб.

"Гражданский иск составил 221 миллионов 411 тысяч тенге. Мы с этим иском не согласны. Судом первой инстанции, на наш взгляд, необоснованно установлена сумма ущерба.

С 221 миллиона суд посчитал, что ущерб будет составлять 155 миллионов 100 тысяч тенге. Кроме этого, в ходе досудебного расследования супругой Мухамедиулы частично возмещен ущерб в сумме 111 миллионов 271 тыс тенге. Но нам непонятно, почему суд посчитал необходимым принять денежные средства за возмещение ущерба по данному уголовному делу, так как данная сумма была внесена Искаковой для смягчения его наказания.

Однако суд повторно взыскал с Мухамедиулы 43 миллиона тенге. То есть, суд установил сумму ущерба в 155 миллионов. Эта сумма должна на всех участников разделиться. То есть, на четверых подсудимых - с каждого должно было взыскиваться по 38 миллионов, грубо говоря.

Но суд по непонятным причинам из этой общей суммы ущерба из 155 миллионов отнимает 111 миллионов, внесенных Искаковой, почему-то без разрешения. Не было согласия от Мухамедиулы и его супруги в суде первой инстанции возместить всем остальным подсудимым ущерб. Такого разговора или такого ходатайства при выступлении в прениях не было. Но суд ошибочно распорядился денежными средствами Искаковой. Эту сумму она внесла супругу, а суд посчитал, что это возмещение ущерба для всех, то есть отнял эту сумму как общую.

Прошу для своего подзащитного смягчения приговора. Если же учли, что от Мухамедиулы погашена его часть, остаток 72 миллиона, которые заплатила Искакова, подлежат возврату", - сказала адвокат.

Защита также указала на нарушения в ходе аудиторских проверок, которые были указаны в деле.

"Расследование просрочено. Приговор основан на недопустимых доказательствах, подлинники договоров не предоставлены суду, незаконные аудиторские отчеты. В этой связи, просим оправдать Мухамедиулы", - заключила адвокат.

На суде также выступила супруга экс-министра культуры и спорта Галия Искакова. Она заявила, что Арыстанбек Мухамедиулы не виновен и попросила судью смягчить ему наказание.

"На первом заседании апелляционной инстанции я заявляла ходатайство, поэтому я остаюсь со своими показаниями. Поддерживаю доводы адвокатов в защиту Мухамедиулы. И прошу при вынесении приговора учесть все доводы ходатайства, в котором указаны нарушения со стороны следственных органов, как сказали адвокаты. Мне нечего добавить. По части оплаты мною 111 миллионов 271 тыс тенге – я хочу сказать, что эти средства мной были оплачены за счет погашения ущерба по выставке "Шествия Золотого человека по музеям мира". Прошу вас учесть и смягчить наказание моему супругу. Тем более, что я считаю что он невиновен. Органы досудебного расследования не предъявили суду доказательств вины моего супруга, в этой связи прошу его оправдать", - сказала Галия Искакова.

Ранее суд приговорил обвиняемого экс-главу министерства культуры и спорта, директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы в хищении бюджетных средств к восьми годам лишения свободы.

Другим подсудимым по этому делу Алмазу Нуразхану, Азамату Кошенову и Айым Садвакасовой назначили по семь лет лишения свободы.