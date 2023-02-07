Причины сбоя eGov во время запуска платформы автокредитования объяснили в НИТ

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В АО "Национальные информационные технологии" назвали причины временной приостановки в работе портала электронного правительства во время запуска платформы для льготного автокредитования, передаёт BaigeNews.kz.

В компании отметили, что большое количество запросов привело к блокировке Интернет-трафика электронного правительства и сделали недоступными ресурсы, сопровождаемые АО "НИТ" из Интернета.

"Единый шлюз выступает "предохранителем" при высоких и аномальных нагрузках для осуществления защиты контура электронного правительства и других систем государственных органов. Большое количество запросов привело к блокировке интернет-трафика электронного правительства и сделали недоступными ресурсы, сопровождаемые АО "НИТ" из интернета", – говорится в сообщении.

Отметим, реализация и запуск портала осуществлялись фондом развития промышленности самостоятельно, без консультаций, а также инфраструктурной и технической поддержки АО "НИТ". Используемые в работе портала сервисы электронного правительства для подписания заявок пользователей работали в штатном режиме и не влияли на работоспособность портала.