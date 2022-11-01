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Причины проблем с интернетом в Казахстане объяснил Багдат Мусин
Почему в Казахстане падает качество Интернета, объяснил министр цифровой и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz. Он рассказал, что Государственная техническая служба зафиксировала массированные атаки на инфраструктуру страны 29 сентября.
" Чтобы исследовать для чего и откуда это было, а также чтобы повысить уровень защищённости инфраструктуры, проводятся определённые работы. При этих работах могут возникать какие-то проблемы. Но главная задача государственной технической службы заключается в том, чтобы обеспечить защиту всех ресурсов Казахстана. Это делается не только для защиты государственной инфраструктуры, но и для всей инфраструктуры. Даже на определённые сайты СМИ были атаки, об этом знают все. Чтобы предотвратить это всё, нам нужно повышать свой уровень информационной безопасности. Работы по исследованию направлены на повышение этого уровня. Когда что-то происходит и таможенный контроль усиливается, понятно, что скорость прохождения логистических маршрутов уменьшается. То же самое и здесь", - сказал министр в кулуарах правительства.
Ранее плохое качество интернета комментировал его заместитель Асет Турысов. Он сообщил, что операторы связи выплатили штрафы на почти 271 миллион тенге за оказание некачественных услуг.
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