Плохое качество интернета в Казахстане прокомментировал вице-министр МЦРИАП

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Количество жалоб на качество интернет-соединения в последние дни растёт. Как проводить его в сёла, если даже в столице есть места, где Интернета нет, журналисты спросили вице-министра цифровой и аэрокосмической промышленности Асета Турысова, передаёт BaigeNews.kz.

"Усиливается ответственность самих операторов связи. Уже, насколько я знаю, порядка 271 миллионов штрафов оплачено. В соответствующее законодательство внесли изменения. Утверждены параметры качества связи, они повысились. Если у вас завтра возникает (проблема - Авт.), вы можете подать (жалобу - Авт.) через систему E-otinish в Комитет связи при нашем министерстве. Наш территориальный специалист выедет, проверит. Если же будут нарушения по вопросам качества, то соответствующий штраф будет выписан. На сегодня такая работа с операторами ведётся. Достаточно жёсткие меры в отношении операторов. Они уже оплачивают порядка 271 миллионов", - сказал Асет Турысов в кулуарах пленарного заседания в Мажилисе.

Он считает, что именно казахстанцы могут помочь с мониторингом качества интернет-соединения. Принять участие в проверке качества связи может каждый желающий.

"Понятно, что мы сами превентивно проверяем, утверждаем параметры. Но, естественно, если где-то идёт нарушение этих параметров... мы же не сможем в каждом уголке города или района увидеть. Поэтому гражданин в этом отношении нам способствует, помогает в плане того, что выявляет. Понятно, что превентивную работу мы сами проводим с операторами связи. Сами выезжаем, наш министр выезжает, вице-министры выезжают, проверяют на местах", - сказал он.

Не так давно депутат Мажилиса Екатерина Смышляева поднимала вопрос радиофобии. По её словам, радиотревожность является одной из причин плохой связи и интернета.