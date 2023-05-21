Причину массовой гибели рыбы в СКО выяснили экологи

Фото: петропавловск.news

На озере Теренколь около села Аралагаш в СКО в конце апреля зафиксировали гибель 100 килограммов карася, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Озеро закреплено для промыслового рыболовства за КТ "Зенченко и К". Экологи выехали на место, чтобы выявить причины замора. Для исследований отобрали тушки погибшей рыбы и пробы воды.

"Запланировано заседание межведомственной рабочей группы с целью установления причины гибели рыбы. Предварительная причина замора — промерзание мелководных участков водоёма до дна", — прокомментировал руководитель департамента экологии Северо-Казахстанской области Азамат Бектасов.

100 килограммов погибшего карася утилизировали.