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t.me/breakingmash Сегодня, 08:46
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Фото: t.me/breakingmash

Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство

Сотрудники Следственного комитета Москвы проверяют версии смерти певца Бориса Моисеева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. Причины смерти не уточнялись, однако в России проверяют версию о том, что артист был убит. Как отмечено в материале, проверка проводится сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ. 

"Третьего октября следователи начали проверку обстоятельств гибели артиста. Несмотря на то что на теле Бориса Моисеева первоначально не обнаружили видимых следов телесных повреждений, ведомство организовало проверку по статьям 105 - "Убийство" и 111 часть 4 - "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть". Окончательно причина смерти 68-летнего Моисеева станет ясна по результатам экспертизы", — сообщает Telegram-канал. 

При этом ранее сообщалось, что видимых следов телесных повреждений на теле российского артиста не было.

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#шоу-бизнес #смерть #убийство
Журналист
Сегодня, 08:46
76
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