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Global Look Press Сегодня, 20:05
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Фото: Global Look Press

Скончался певец Борис Моисеев

Скончался певец Борис Моисеев. Ему было 68 лет, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на арт-директора артиста Сергея Гороха. Мужчина сообщил, что обнаружил тело Моисеева в его квартире на Краснопролетарской улице, когда пришёл проведать певца, недавно перенесшего инсульт.

Арт-директор вызвал скорую, но врачи только констатировали смерть звезды.

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилёве (Беларусь). Он был эстрадным певцов, танцовщиком, хореографом, киноактёром. Заслуженный артист России, многократный лауреат российских музыкальных премий.

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#шоу-бизнес
Журналист
Сегодня, 20:05
567
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