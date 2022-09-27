Фото: Global Look Press

Скончался певец Борис Моисеев. Ему было 68 лет, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на арт-директора артиста Сергея Гороха. Мужчина сообщил, что обнаружил тело Моисеева в его квартире на Краснопролетарской улице, когда пришёл проведать певца, недавно перенесшего инсульт.

Арт-директор вызвал скорую, но врачи только констатировали смерть звезды.

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилёве (Беларусь). Он был эстрадным певцов, танцовщиком, хореографом, киноактёром. Заслуженный артист России, многократный лауреат российских музыкальных премий.