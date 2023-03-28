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Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы
Военные прокуроры возвращают земли бывшего военного госпиталя, принадлежащего аффилированным компаниям Тимура Кулибаева. Об этом написал на своей странице в Facebook известный юрист Бакытжан Базарбек, передаёт BaigeNews.kz.
"Напомню, мы месяц тому назад подняли вопрос об изъятии земельного участка (кадастровый номер: 20-315-021-540) бывшего военного госпиталя в Алматы, который был незаконно отчужден бывшим акимом Алматы Ахметжаном Есимовым на основе постановления акимата города Алматы 23.06.2014 года. Акимат города Алматы не вправе был отчуждать земли государственного землепользователя, так как согласно требованиям предусмотренный п.2 статьи 39 Земельного кодекса государственный землепользователь невправе отчуждать права землепользования. При этом, согласно Закона "О государственном имуществе" существуют ограничения при отчуждении права землепользования как государственного имущества", - пишет Базарбек.
По его словам, земли военного госпиталя можно было вернуть либо оспаривая законность указанного постановления, либо в порядке, предусмотренном Земельным кодексом за неосвоение земельного участка.
Военная прокуратура пошла по второму пути. Земельный участок рыночной стоимостью свыше 6 миллиарда тенге, общей площадью 3,8484 гектара перешедший в собственность ТОО "Строительная компания "Достық строй", изымается по истечении семи лет в связи с неосвоением и не использованием в государственную собственность.
К слову, учредителями ТОО "Достык строй" являются Joint Technologies и "Кипрос". Оба этих учредителя принадлежат миллиардеру и зятю первого президента Нурсултана Назарбаева Тимуру Кулибаеву. Этот участок достался Кулибаеву после переноса здания военного госпиталя в 2012 году.
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