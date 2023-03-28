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  • В Алматы земельный участок стоимостью 6 млрд тенге вернули в госсобственность
t-domgroup.ru Сегодня, 13:20
116
Сегодня, 13:20
116
Фото: t-domgroup.ru

В Алматы земельный участок стоимостью 6 млрд тенге вернули в госсобственность

Военными прокурорами принимаются меры по возврату имущества в пользу государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры.

В 2014 году земельный участок в Медеуском районе города Алматы рыночной стоимостью свыше шести миллиардов тенге, общей площадью 3,8484 га перешел в собственность ТОО "Строительная компания "Достық строй".

Однако, учитывая, что данный участок на протяжении более семи лет не использовался по назначению, органы военной прокуратуры обратились с иском о принудительном его изъятии.

"24.11.2022 года решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы исковые требования военной прокуратуры удовлетворены и вступил в законную силу. В настоящее время ведется работа по исполнению судебного акта", - отметили в надзором ведомстве.

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Сегодня, 13:20
116
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