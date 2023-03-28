В Алматы земельный участок стоимостью 6 млрд тенге вернули в госсобственность

Фото: t-domgroup.ru

Военными прокурорами принимаются меры по возврату имущества в пользу государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры.

В 2014 году земельный участок в Медеуском районе города Алматы рыночной стоимостью свыше шести миллиардов тенге, общей площадью 3,8484 га перешел в собственность ТОО "Строительная компания "Достық строй".

Однако, учитывая, что данный участок на протяжении более семи лет не использовался по назначению, органы военной прокуратуры обратились с иском о принудительном его изъятии.