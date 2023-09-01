При строительстве дорог будет учитываться мнение экологов – Сулейменова

Со следующего года все государственные программы будут проходить стратегическую экологическую оценку. Данная норма заложена в новом Экологическом кодексе РК, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметила министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, в Казахстане не всегда учитываются пути миграции диких животных, что приводит к сокращению ареала.

"Где-то их пути миграции нарушаются: строятся железные дороги и так далее. Поэтому в рамках Экологического кодекса, который вступит в силу со следующего года, мы заложили норму по стратегической экологической оценке. То есть любая государственная программа, например, по развитию дорог, инфраструктуры – всё должно будет пройти стратегическую экологическую оценку. В ходе которой мы дадим рекомендации, будем проверять есть ли там пути миграции диких животных, будем давать соответствующие рекомендации на корректировку этих программ", – сообщила министр.