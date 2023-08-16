При сходе оползня на нефритовом руднике в Мьянме погибли 32 человека
Сегодня, 22:00
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Сегодня, 22:00Сегодня, 22:00
147Фото: Синьхуа
32 человека погибли при сходе оползня на нефритовом руднике в отдалённом горнодобывающем районе Хпакант на севере штата Качин в Мьянме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.
Из-за обрушения песчаного утёса вода хлынула в близлежащее озеро, а рабочие попали в ловушку. Тела мужчин передали родственникам.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
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