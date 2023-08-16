При сходе оползня на нефритовом руднике в Мьянме погибли 32 человека

32 человека погибли при сходе оползня на нефритовом руднике в отдалённом горнодобывающем районе Хпакант на севере штата Качин в Мьянме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

Из-за обрушения песчаного утёса вода хлынула в близлежащее озеро, а рабочие попали в ловушку. Тела мужчин передали родственникам.

Поисково-спасательные работы продолжаются.