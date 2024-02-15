Литературный клуб заработает при Минкультуры РК

В клубе можно будет обсудить актуальные вопросы литературы и новых тенденций, познакомиться с новыми произведениями и авторами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В своём докладе на расширенном заседании коллегии министерства культуры и информации глава ведомства Аида Балаева отметила, что сегодня национальная интеллигенция неустанно трудится в вопросах духовного совершенствования нации, прививая в сознании широкого круга читателей такие человеческие добродетели, как любовь к науке, уважение к Человеку труда.

"Писатели и поэты пишут, издают книги. Но в целом общественность не знает о литературных произведениях, которые сегодня создаются. Наша задача – через литературный клуб рассказывать о тех тенденциях, которые происходят в литературной среде. Это в свою очередь позволит нам познакомить наших читателей, зрителей с новыми именами в литературной среде", - подчеркнула министр.

Вместе с тем литературный клуб преследует ещё одну масштабную цель - привлечение общества к чтению книг.

"Конечно, это популяризация чтения книг. Только через книги мы можем духовно обогащаться, интеллектуально расти. Литературный клуб будет работать на системной основе. Мы приглашаем всех к созданию и популяризации этого клуба", - сказала Аида Балаева.

Отмечено, что клуб будет работать не только на территории республики, но и за её пределами.