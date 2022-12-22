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Президенты Казахстана и Узбекистана встретились в Международном конгресс-центре в Ташкенте Сегодня, 13:54
498
Сегодня, 13:54
498

Президенты Казахстана и Узбекистана встретились в Международном конгресс-центре в Ташкенте

Официальная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась в международном конгресс-центре, передаёт BaigeNews.kz.

Лидеры двух стран приняли приветственный рапорт начальника роты почетного караула, прозвучали государственные гимны Казахстана и Узбекистана.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев представили друг другу членов официальных делегаций.

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#церемония #встреча #Узбекистан
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:54
498
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