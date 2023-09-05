Президенту презентовали генплан Конаева

Как сообщила главе государства директор ТОО "Урбостиль" Любовь Нысанбаева, проектная площадь областного центра к 2050 году составит 19 тысяч гектаров, численность населения – 200 тысяч человек.

Для перспективного развития и размещения нового культурно-общественного центра выбрана площадка "Жана-Иле". Здесь предусмотрено строительство объектов социально-бытового, культурного, жилищного, образовательного и рекреационного назначения.

Планируется создать более 20 тысяч рабочих мест в системообразующих кластерах и предприятиях. Это приведёт к появлению большого количества субъектов малого и среднего бизнеса, в которых будет занято более 30 тысяч человек.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев презентовал главе государства проект благоустройства общественной набережной.

Как доложил аким, начата реализация уникального проекта — водного променада длиной в 1 000 метров с перспективой расширения до 3 000 метров.

Глава региона в ходе встречи уделил особое внимание цифровизации региона.

Президента проинформировали о реализации проекта по подключению к высокоскоростному интернету 67 социальных объектов, а также прокладке волоконно-оптической линии связи общей протяженностью 104 километра для дальнейшей реализации проекта 5G.

В целях непрерывного мониторинга общественной безопасности в городе осуществляется установка 412 камер видеонаблюдения. Важной частью данных инициатив является создание интегрированной системы безопасности в школах Алматинской области. В рамках проекта в 125 школах области будет установлено 4 000 камер, связанных с Центром оперативного управления. Эта платформа позволит быстро реагировать на потенциальные угрозы и создать благоприятную образовательную среду.