Президенту Казахстана показали комплекс "Казань Экспо"

После церемонии открытия "Игр будущего" президент Казахстана и лидеры других стран, прибывшие в столицу Татарстана, осмотрели комплекс "Казань Экспо", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В комплексе пройдут основные мероприятия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего".

В ходе экскурсии гостям показали конгресс-зал Dota 2, арт-объекты, "фиджитал-лабораторию", а также рассказали об особенностях инновационного "фиджитал-движения", объединяющего физическую культуру и киберспорт (physical+digital).

На одной из площадок глава государства побеседовал с юными спортсменами, участвующими в программе "Футбол для дружбы". В состав интернациональной команды входит и 10-летний Жан Али Ермагамбетов, который тренируется в ФК "Астана".

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане детский спорт пользуется неизменной поддержкой со стороны государства.