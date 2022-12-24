Президента Татарстана будут называть "раис"

Фото: gossov.tatarstan.ru

Госсовет Татарстана принял поправки к республиканской конституции, согласно которым должность главы региона будет называться не президент, а "раис" (глава), передаёт BaigeNews.kz.

"Полагаем, что такой подход позволяет нам учесть требования закона и отразить национальные и культурные особенности Татарстана. Новое наименование будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу республики", - высказался на заседании республиканского Госсовета председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Название должности действующего президента Рустама Минниханова сохранится до 2025 года, когда истечёт срок его полномочий.

Минниханов присутствовал на заседании Госсовета и рекомендовал депутатам поддержать эту инициативу.

В декабре 2021 года Госдума РФ приняла закон об организации публичной власти в регионах России, который запрещает губернаторам именоваться "президентами" и разрешает им избираться более чем на два срока подряд.