Президент встретился с эвакуированными жителями СКО

Касым-Жомарт Токаев после облета подтопленных территорий области встретился с жителями, эвакуированными после наводнения, передаёт BaigeNews.



В беседе с гражданами Президент сообщил, что государство примет все необходимые меры. На сегодняшний день единовременная выплата осуществляется всем пострадавшим от паводков. После оценки комиссии местному населению будет выплачена компенсация за ущерб имущества. Для жителей, чьи дома не подлежат восстановлению, будет построено новое жилье и подведена вся необходимая инфраструктура. Кроме того, пострадавшим предоставят отсрочки по кредитам и займам.

По словам Касым-Жомарта Токаева, жителям будет оказана всесторонняя помощь.