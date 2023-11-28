Президент Того прибыл в Астану

В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Тоголезской Республики, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.



Касым-Жомарт Токаев и Фор Эссозимна Гнассингбе представили друг другу членов делегаций. Начальник роты почётного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Того.