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Президент Того прибыл в Астану

Сегодня, 12:02
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Акорда Сегодня, 12:02
Сегодня, 12:02
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Фото: Акорда

В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Тоголезской Республики, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
 
Касым-Жомарт Токаев и Фор Эссозимна Гнассингбе представили друг другу членов делегаций. Начальник роты почётного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Того. 

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