Президент Того посетит Казахстан

27-28 ноября 2023 года по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетит президент Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых планируется обсудить перспективы развития двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы взаимодействия Казахстана с государствами Африканского континента.