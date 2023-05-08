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Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ
За героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне глава государства отметил Абыдгали Каймолдина и Ивана Гапича. Обоим фронтовикам Указом главы государства присвоено звание звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Указом Главы государства за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, активное участие в государственной и общественной деятельности после войны присвоено звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" Каймолдину Абдыгали", — говорится в сообщении.
Абыдгали Каймолдин родился 30 июня 1921 года в селе Узынбулак Абралинского района Семипалатинской области.
Был призван в армию в июне 1941 года. С 1941 года по 9 мая 1945 года он воевал в составе Сталинградского, 1-го Украинского, 1-го Белорусского, 3-го Прибалтийского фронтов. Демобилизовался в июне 1946 года.
После службы решил посвятить себя работе в партийных и государственных органах. Сначала трудился в Семипалатинском областном комитете КПСС, затем – в Жанасемейском и Новопокровском районных исполнительных комитетах. С 1977 по 1982 годы работал секретарем парткома совхоза "Турксиб", откуда ушел на заслуженный отдых.
Награждён орденами Красной звезды и Отечественной войны І степени, медалями "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией".
"Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, присвоено звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" участнику Парада Победы Гапичу Ивану Степановичу", — сообщили в пресс-службе главы государства.
Иван Степанович родился 2 февраля 1923 года в городе Акмолинске.
Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Украины. Пройдя всю войну, участвовал в боевых операциях отряда, громившего фашистские гарнизоны и комендатуры, уничтожавшего склады с боеприпасами и продовольствием.
Награжден орденами Красной звезды и Славы ІІІ степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией", нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры", медалями "За безупречную службу" І, ІІ, ІІІ степени, орденом "Құрмет", орденом "Даңқ" ІІ степени. Почетный гражданин Западно-Казахстанской области.
Участник парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
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