Президент принял председателя Агентства по финансовому мониторингу
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
По данным главы АФМ, в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов, установлено и заблокировано свыше 1,5 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты.
"Выявлено 49 нелегальных майнеров, по которым проводится проверка. идентифицировано и заблокировано 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций. Ликвидирована 41 финансовая пирамида, пострадавшим возмещено 4,6 млрд тенге. Заблокировано свыше 8 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками мошеннических действий, закрыт доступ к 4,8 тыс. сайтов онлайн-казино", - сообщил Дмитрий Малахов.
Как отметил Малахов, совместно с банками второго уровня, финансовыми регуляторами внедряется механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор лицами, не достигшими 21 года.
"Предотвращены необоснованные бюджетные траты на 74 млрд тенге, пресечена деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировано 7 ОПГ, в рамках досудебных расследований возмещен ущерб на 141 млрд тенге, в сфере противодействия незаконному выводу капитала возращены активы на 276 млрд тенге", - отметил глава АФМ.
В предстоящий период работа АФМ будет сосредоточена на возврате незаконно выведенных активов и пресечении преступлений в сфере теневой экономики без вмешательства в работу добросовестных предпринимателей;
Президент поручил продолжить работу по ключевым направлениям деятельности Агентства, особо отметив необходимость усиления мер по защите добросовестного бизнеса.
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