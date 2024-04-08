Президент принял министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева

Министр отметил, что в январе-феврале 2024 года обрабатывающая промышленность Казахстана выросла на 7,4 процента, особенно за счёт машиностроения, металлургии, химии и легкой промышленности. Планируется ввести 180 проектов на 1,5 триллиона тенге, в процессе их реализации будет создано 17,8 тысячи рабочих мест.

Главе государства доложили о состоянии строительной отрасли: в прошлом году построено 157 тысяч жилищ, в этом году планируется 172 тысячи. На строительство 22 тысяч. арендных квартир будет выделено более 300 миллиардов тенге. Через "Отбасы банк" будет запущена программа с финансированием 300 миллиардов тенге, что позволит предоставить гражданам 12 тысяч ипотечных займов.

Касым-Жомарт Токаев проинформирован о введении цифровой платформы E-Qazyna.kz для проведения аукционов на право недропользования в электронном формате, что значительно повысило их прозрачность и доступность. Участие в аукционах крупных мировых компаний, включая Rio Tinto и Fortescue, указывает на усиливающуюся конкуренцию за возможность исследовать потенциально богатые ресурсами месторождения в Казахстане.

Президент также ознакомлен с приоритетными планами министерства по оказанию помощи людям, пострадавшим от паводков. В настоящий момент завершается утверждение стоимости проектно-сметной документации для строительства нового жилья в регионах, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

Касым-Жомарт Токаев поручил в срочном порядке обеспечить восстановление жилья, разрушенного из-за стихийного бедствия.