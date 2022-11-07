Президент посетил опреснительный завод "Каспий"

Фото: t.me/Борт №1

Глава государства в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с работой опреснительного завода "Каспий", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Президенту рассказали о реализации проекта по модернизации предприятия. Ведутся работы по удвоению мощности завода, производящего 20 тысяч кубометров чистой воды в сутки.

Как сообщило руководство области, дефицит воды наиболее остро ощущается в населённых пунктах Мунайлинского района и селе Курык Каракиянского района. С учётом ежегодного роста численности населения и развития туристического кластера на берегу Каспийского моря возникла необходимость увеличения производительности завода "Каспий" до 40 тысячи кубометров воды.

Касым-Жомарт Токаев, высоко оценив роль предприятия в обеспечении региона чистой питьевой водой, выразил уверенность, что работа по модернизации будет проведена качественно.

"Это крайне важный и нужный проект. Сегодня на встрече с общественностью я обозначил ряд конкретных вопросов. Подобные проекты должны работать. Такие страны, как Израиль, Саудовская Аравия, Сингапур, тоже испытывают нехватку чистой питьевой воды. Поэтому и нам следует внедрять новые технологии. Правительству дано соответствующее поручение. Серьёзную озабоченность вызывает снижение уровня воды в Каспии. Нам нужно внимательно подойти к этой проблеме", – сказал Глава государства.

Президент в беседе с сотрудниками предприятия отметил, что своей деятельностью они вносят вклад в обеспечение благополучия народа.